Руководство швейного предприятия «Калинка»: нас никто не продает

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В этом году государство хотело бы продать как минимум 13 крупных принадлежащих ему акционерных обществ. В их перечне есть и знаковые для Беларуси «Гомсельмаш», «Горизонт». Публикуя список готовящихся к приватизации предприятий, ряд СМИ, в том числе и «Комсомольская правда в Белоруссии» (не по своей вине. - Ред.), ошибочно включили в него и ЗАО «Калинка».

- Нас никто не приватизирует и не продает. Сегодня с самого утра нам звонят со всего мира, интересуются, но мы не продаемся, - сообщили в руководстве этого предприятия.

Действительно, в планах государства предлагается к приватизации в этом году не ЗАО «Калинка», а ОАО «Купалинка». Это предприятие находится в Солигорске и занимается производством верхней одежды для взрослых и детей, нательного белья для мужчин, женщин и детей, а также пошивом трикотажных изделий. К слову, будущий покупатель в течение трех лет должен вложить в предприятие не менее 10 миллионов рублей, 5 из которых - на модернизацию, 3 - на увеличение объема производства. Еще 2 миллиона должны пойти на развитие собственной товаропроводящей сети, маркетинговые мероприятия.