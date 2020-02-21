2020-02-21T14:42:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Кузов сожгли в Украине, машину продали в Казахстане. Как могилевчане мошенничали со страховкой? (Повторять не рекомендуется)

Мошенники застраховали машины в нескольких компаниях, а потом инсценировали ДТП за границей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мошенники купили кузов от машины, аналогичной застрахованной, и сожгли его в Украине. А авто продали в Казахстане,, Фото: МВД.Мошенники купили кузов от машины, аналогичной застрахованной, и сожгли его в Украине. А авто продали в Казахстане,, Фото: МВД.
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Группу, которая мошенничала с автостраховкой, вычислили правоохранители Могилева. Фигуранты страховали автомобили сразу в нескольких компаниях, а потом инсценировали ДТП за рубежом, рассказала в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

-Преступная схема с использованием автомобилей Kia Sorento и BMW X6 была реализована в 2014 и 2015 годах. Автомобили перегнали в Украину и инсценировали ДТП с их участием. Вернувшись в Беларусь с необходимыми для компенсации документами, могилевчане обратились за компенсацией в страховые компании, - рассказала Ольга Чемоданова.

Мошенники купили в Литве кузов от автомобиля, аналогичного застрахованному в трех компаниях Kia. В Украине его скинули в кювет и подожгли. Сам же автомобиль перегнали в Казахстан и продали там. Три страховые компании в общей сложности выплатили мошенникам 85 тысяч долларов компенсации. Следующую аферу могилевчане планировали провернуть с BMW. Этот автомобиль они застраховав уже на большую сумму. Но сотрудники одной из страховых компаний заподозрили неладное, вспомнив о похожем случае с Kia. Мошенниками занялись правоохранительные органы.

Сейчас все подозреваемые в ИВС, возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и покушения на мошенничество.

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