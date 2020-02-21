2020-02-21T14:54:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Велосипедист попал под колеса большегруза и погиб на месте

Трагедия произошла в Добрушском районе
Наталья ПАРТОЛИНА
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Велосипедист попал под грузовик и погиб на месте. Фото: ГАИ.Велосипедист попал под грузовик и погиб на месте. Фото: ГАИ.
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35-летний мужчина погиб в ДТП в Добрушском районе Гомельской области. Это произошло 20 февраля в 20.15, сообщает gp.by со ссылкой на отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части по дороге М 10 «Граница РФ-Гомель-Кобрин». Велосипедист двигался со стороны границы РФ. Попутно ехал автомобиль ДАФ с полуприцепом.

Большегруз сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. За рулем грузовика был 54-летний водитель.

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Велосипедист попал под колеса большегруза и погиб на месте
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