Велосипедист попал под колеса большегруза и погиб на месте

Велосипедист попал под грузовик и погиб на месте. Фото: ГАИ.

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35-летний мужчина погиб в ДТП в Добрушском районе Гомельской области. Это произошло 20 февраля в 20.15, сообщает gp.by со ссылкой на отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части по дороге М 10 «Граница РФ-Гомель-Кобрин». Велосипедист двигался со стороны границы РФ. Попутно ехал автомобиль ДАФ с полуприцепом.

Большегруз сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. За рулем грузовика был 54-летний водитель.