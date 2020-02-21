КП Беларусь
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!
Субботний день будет очень ветреным, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
В субботу все свое держите в руках крепко - ветер будет почти штормовым!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Синоптики предупреждают: те, кто рассчитывал на жаркие выходные, могут охладить свой пыл. Точнее, пыл тех, кто собирался зажигать на природе или просто неспешно прогуляться, охладят сильные ветра. По прогнозам, днем в субботу в Минске и на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15 - 20 м/с. Как отмечает interfax.by, это ветер, совсем чуть-чуть не дотягивающий до отметки «шторм» по шкале Бофорта.
Из-за почти шторма на 22 февраля по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Хотя воздух будет теплым - от +3 до +9. В воскресенье, 23 февраля, также будет ветрено, но уже не оранжево.
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