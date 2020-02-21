В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось

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У 52-летней минчанки, тело которой было найдено в ее собственной квартире в доме по улице Плеханова 14 февраля, не было родственников, женщина вела скрытный образ жизни. Сколько она пролежала в квартире мертвой, предстоит установить экспертам: когда женщину обнаружили, ее тело успело мумифицироваться. Соседи рассказали правоохранителям, что давно уже не видели ее.

- Проверку проводит Ленинский районный отдел Следственного комитета Минска. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются, - сообщили в Следственном комитете.