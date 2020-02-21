В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!

В Витебске школьник спас женщину от грабителя, а в Полоцке дети поймали педофила

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Милиция Витебска наградила участников акции «Гражданское мужество». Правоохранительные органы в ходе акции благодарят тех граждан, которые помогли задержать преступников. В прошлом году в области было более 30 таких случаев.

Большинство номинантов, которые получили награды из рук заместителя начальника УВД Сергея Завадского, - подростки. За неравнодушие наградили Евгения Гайко, который по дороге в школу спас женщину от грабителя. Юноша запомнил приметы налетчика и помог милиционерам опознать его.

В номинации «Юные защитники правопорядка» наградили полоцких школьниц, которые, гуляя по берегу реки, заметили мужчину с полуобнаженной девочкой. Школьницы спугнули педофила и, позвав на помощь друзей, следили за ним и вызвали милицию. Оказалось, что мужчина был причастен еще к одному подобному преступлению.

За смелость и решительность получил награду житель Витебска Андрей Карпов. Мужчина помог задержать пьяного, который угрожал ножом прихожанам и служителям Свято-Успенского кафедрального собора.