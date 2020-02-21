Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях

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Если гражданин Беларуси захочет получить российское гражданство, ему не нужно будет доказывать, что он прожил в России не менее пяти лет со дня выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание. Изменения в законопроект об упрощенном получении гражданства предусматривают послабления для граждан четырех стран, в том числе и Беларуси, сообщает interfax.by со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Кроме белорусов изменения коснутся граждан Украины, Молдовы и Казахстана. Гражданам этих стран не нужно будет также «доказывать материальное положение», а гражданство в упрощенной форме они смогут получить, прожив в браке с россиянином один год, а не три.

Сейчас на гражданство РФ иностранец может претендовать, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство, либо три года состоял в браке с россиянином (россиянкой), а также подтвердил документально, что у него есть минимальный доход, достаточный для проживания в России. Законопроект в российскую Госдуму внесут до конца февраля.