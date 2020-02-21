2020-02-21T17:34:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин

Большинство мужчин от 15 до 49 лет в стране вполне счастливы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Белорусские мужчины счастливы! И значительная часть их работает в строительстве.Белорусские мужчины счастливы! И значительная часть их работает в строительстве.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Статистики подготовили обзор ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Цифры говорят, что Беларусь - страна счастливых мужчин.

В 2019 году 86 процентов мужчин в возрасте 15 - 49 лет ощущали себя счастливыми и оценивали свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-балльной шкале, пишет belta.by со ссылкой на Белстат.

Более 80 процентов мужчин работают в основном в строительстве, на транспорте, заняты почтовой и курьерской деятельностью, сельским, лесным и рыбным хозяйством либо трудятся в промышленности, сфере информации и связи. В первый раз женятся в 28,3 года, во второй - в 41,5.

Мужчин в стране более 4,3 миллиона, что немного меньше половины населения Беларуси.

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