2020-02-21T18:38:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться

От получателя будут требовать дополнительные пояснения
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Чтобы получить посылку нужно будет оставить больше информации о ней и о себе. Фото: pixabay.com.Чтобы получить посылку нужно будет оставить больше информации о ней и о себе. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Заграничные посылки белорусы будут получать по новым правилам. Это касается отправлений тяжелее 10 килограммов и дороже 22 евро. Такая информация размещена на сайте «Белпочты».

Каковы новые требования? Превышающие лимиты посылки физлицо сможет получить только после предоставления дополнительной информации.

– Посылку с вложением более 10 килограммов и стоимостью свыше 22 евро физлицо получит только после предоставление допинформации в электронном виде в адрес РУП. Это касается и отправлений, для которых в таможенной декларации не указаны информация о стоимости или не все данные о получателе, – пояснили в пресс-службе РУП.

Какие сведения потребуют на почте? Во-первых, полные фамилию, имя и отчество физлица, адрес проживания, паспортные данные, полное наименование товара, количество вложений в посылке и стоимость. Подчеркнем, что информация почте нужна в электронном виде. Заполняется бланк на русском или белорусском языке здесь.

Данное новшество работает с начала года. Нужны ли от вас допсведения, вы узнаете на сайте в разделе слежения за посылками или получив СМС. В противном случае, при несоблюдении условий, возможен отказ в проведении таможенных операций или возврат посылки обратно.

Еще больше материалов по теме: «Почта России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться
Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин
Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях
В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!
В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!
Велосипедист попал под колеса большегруза и погиб на месте
Кузов сожгли в Украине, машину продали в Казахстане. Как могилевчане мошенничали со страховкой? (Повторять не рекомендуется)
Руководство швейного предприятия «Калинка»: нас никто не продает
Мужчина гнался за маршруткой на такси, чтобы ударить водителя по лицу: на что он обиделся?
Александр Лукашенко после телефонного разговора с Путиным: «Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года»
В Брестском районе лиса рыла нору и выкопала человеческие кости
Грузовик с посылками для несуществующих людей вез через белорусскую границу россиянин
Под Минском открывают экорынок: возможно, фермерам разрешат торговать там с машин
Камерунец и камерунка прикинулись французом и англичанкой, чтобы поступить в вуз в Беларуси. А еще у них были деньги поддельные
В Гродно поймали россиянина-трафикера, он вез белоруску за границу, чтобы она работала в секс-бизнесе
В Барановичах пьяный во сне задушил своего маленького сына
В Слуцком районе на пожаре сгорел мужчина
Видеофакт. Житель Полоцка припрятал дома артиллерийские снаряды, гранаты и противотанковые мины
«Кітай змагайся, Ухань трымайся!»: На Национальной библиотеке Беларуси пустили бегущую строку с ободрениями
«Белнефтехим» раскрыл секрет происхождения нефти, которую для Беларуси привезут в Литву два танкера
Брестчанин вместо смарт-часов за 100 рублей высылал обманутым покупателям дешевые батарейки
«Мама, я тону!»: рыбак провалился под лед, но успел позвонить матери
Курс валют в Беларуси на 20 февраля: доллар снова поднимает голову
Беларусь продает «Горизонт», «Гомсельмаш» и еще 11 предприятий
В России заявили, что не оправдывали священника Киреева, осужденного в Беларуси