«По фальшивым документам брали машину в аренду и исчезали на ней»: в Минске задержали банду «гастролеров»

Иностранцы под руководством координатора угнали три машины, а на четвертой попались

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В Минске оперативники задержали на днях двух иностранцев (Прим.: граждан сопредельной страны), один из которых оказался так называемым координатором – не в первый раз привозил исполнителей преступления. Подробности сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram.

Всего с октября 2019 года в белорусской столице произошло три эпизода воровства арендных авто, в трех различных фирмах.

– Криминальные эпизоды происходили по схожей схеме: в каршеринговую компанию обращался иностранец, предъявлял документы (Прим.: как потом выяснилось поддельные), брал в аренду довольно дорогую машину, а потом просто исчезал вместе с автомобилем, – пояснили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что в хищениях замешан один и тот же мужчина – координатор схемы. Главарь трижды приезжал в Беларусь, привозя с собой новых подставных лиц, которые и оформляли авто в аренду. «Подсадной утке» подозреваемый платил 250 долларов и выдавал фальшивые документы, сам же при этом оставался в тени.

Ущерб составил три машины – общей стоимостью более 80 тысяч белорусских рублей. В момент, когда фигурант привез на дело четвертого человека, их и задержали. Возбуждено уголовное дело.