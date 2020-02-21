2020-02-21T19:37:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Выиграли от «Белпочты» смартфон? Не верьте, это мошенники!

В компании рассказали о махинациях, которые злоумышленники прикрывают имиджем РУП
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенники сообщают о выигранном телефоне, предлагают выбрать подарочную коробку и заплатить за доставку. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Мошенники сообщают о выигранном телефоне, предлагают выбрать подарочную коробку и заплатить за доставку. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Точнее метод не такой уж и новый: ложные интернет-рассылки встречались и раньше, но «Белпочта» в них фигурирует впервые. Об инцидентах мошенничества проинформировали в пресс-службе компании.

– От имени нацоператора почтовой связи наши клиенты начали получать электронные письма. В сообщениях информация о выигрыше ценного приза – «Самсунг Галакси S10». Чтобы притупить бдительность, людей перенаправляют для выбора подарочной коробки, а затем предлагают заплатить за доставку приза – перечислить 5 рублей на указанный счет, – рассказали в «Белпочте».

В компании предостерегают белорусов от перечислений мошенникам. И сообщают, что никакие розыгрыши ценных призов «Белпочта» не проводит. Все акции либо конкурсы всегда публикуются в достоверном источнике – сайте РУП.

Если вам пришло подобное подозрительное сообщение, лучше на него не отвечать и по возможности даже не открывать, чтобы на компьютер не попало вредоносное ПО.

Помните о компьютерной безопасности!

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