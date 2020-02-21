В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект указа, запрещающего вознаграждения за продвижение соцзначимых товаров. Об этом проинформировала belta.by со ссылкой на Правовой форум Беларуси. Документ будут обсуждать с 21 февраля по 2 марта.
Речь идет о запрете для поставщиков социальных товаров предоставления вознаграждений за продвижение этих товаров при введении государственного ценового регулирования на них. В противном случае ИП и юрлица будут наказываться штрафами. Для ипэшников взыскание составит от 20 до 40 базовых величин, а для компаний в два раза больше: от 40 до 80 базовых.
– Например, в сахарной отрасли выплаты бонусов по продвижению сахара не способствуют сохранению доходности предприятий. Заводы не улучшают свое финансовое положение, не повышается ценовая конкурентность белорусского сахара, из-за чего внутренний рынок республики не насыщается отечественным продуктом, – подчеркнули разработчики проекта указа.
Запрет на вознаграждения, по мнению специалистов МАРТ, станет основой для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар.
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