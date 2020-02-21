2020-02-21T20:08:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров

Так собираются снизить цены на сахар
Надежда БУТОВИЧ
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Если поставщики не будут платить вознаграждения, цены на сахар могут снизиться.Если поставщики не будут платить вознаграждения, цены на сахар могут снизиться.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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МАРТ вынес на общественное обсуждение проект указа, запрещающего вознаграждения за продвижение соцзначимых товаров. Об этом проинформировала belta.by со ссылкой на Правовой форум Беларуси. Документ будут обсуждать с 21 февраля по 2 марта.

Речь идет о запрете для поставщиков социальных товаров предоставления вознаграждений за продвижение этих товаров при введении государственного ценового регулирования на них. В противном случае ИП и юрлица будут наказываться штрафами. Для ипэшников взыскание составит от 20 до 40 базовых величин, а для компаний в два раза больше: от 40 до 80 базовых.

– Например, в сахарной отрасли выплаты бонусов по продвижению сахара не способствуют сохранению доходности предприятий. Заводы не улучшают свое финансовое положение, не повышается ценовая конкурентность белорусского сахара, из-за чего внутренний рынок республики не насыщается отечественным продуктом, – подчеркнули разработчики проекта указа.

Запрет на вознаграждения, по мнению специалистов МАРТ, станет основой для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар.

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В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
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