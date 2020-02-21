2020-02-21T20:41:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Шкловом Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации

В ГАИ сообщили, что за рулем был бесправник
Надежда БУТОВИЧ
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ВОдитель потерял управление на ночной дороге. Фото: УВД Могоблисполкома.ВОдитель потерял управление на ночной дороге. Фото: УВД Могоблисполкома.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Шкловского района в пятницу, 21 февраля. Об этом пресс-служба УВД Могилевского облисполкома сообщила на официальном сайте ведомства.

Авария произошла ночью, примерно в 01.30 часов, на дороге, соединяющей населенные пункты Княжицы, Горки и Ленино. За рулем легкового «Форд Фокус» находился 27-летний сельчанин из деревни Городище.

– На пятом километре автотрассы водитель, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением, и иномарка оказалась за пределами проезжей части. «Форд» оказался в кювете, где на пути оказалось придорожное дерево, – пояснили в УВД,

Автолюбитель получил серьезные травмы, мужчина госпитализирован и в тяжелом состоянии находится в реанимации райбольницы Шклова. Как уточнили правоохранители, пострадавший мужчина никогда не получал водительского удостоверения, садиться за руль он не имел права.

В ГАИ напомнили, что бесправное вождение грозит штрафом до 20 базовых, повторное нарушение за год – это до 50 базовых. Кроме того надо осознавать, что водитель, не получавший удостоверения, садясь за руль каждый раз испытывает судьбу и речь не о внушительном штрафе, а о жизни и здоровье.

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