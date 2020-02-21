2020-02-21T21:25:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле на улице поймали эксгибициониста, который оказался священником

Батюшка показывал орган среди белого дня несовершеннолетним девушкам
Надежда БУТОВИЧ
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Против священника возбудили уголовное дело за хулиганство. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Против священника возбудили уголовное дело за хулиганство. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Гомельские правоохранители рассказали местному ресурсу Gomel.today о задержании местного священнослужителя. Известно, что 48-летнего мужчину задержали по подозрению в экcгибиционизме. Уточняется лишь, что фигурант священник в одной из церквей в Гомельском районе (Прим.: название прихода не сообщается по этическим соображениям).

Инцидент произошел областном городе в среду, 19 февраля. Днем, примерно в 14.30 часов, на улице батюшка продемонстрировал свой член двум несовершеннолетним девушкам, 16- и 17-летним гомельчанкам. Девушки позвонили в милицию. И, спустя время, эксгибициониста задержали патрульные на гомельском проспекте Октября.

На данный момент служитель церкви находится в ИВС, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. О том совершал ли задержанный ранее непотребные демонстрации, или этот эпизод единичный, правоохранители пока не пояснили.

Идет разбирательство.

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