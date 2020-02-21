Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе

В пресс-службе президента Беларуси рассказали о новых кадровых назначениях в армии. Фото: БелТА.

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 февраля, Александром Лукашенко были осуществлены кадровые перестановки в ВС Беларуси. Об этом сообщила belta.by по информации пресс-службы белорусского лидера. Так президент назначил новые руководящие кадры в Гентштабе и Западном оперативном командовании.

На должность первого зама начальника Генштаба ВС получил назначение Игорь Король, генерал-майор. Ранее Король работал в Генштабе замом начальника по боевому управлению.

Новым начальником управления территориальной обороны, замом начальника Генштаба ВС стал Руслан Косыгин, генерал-майор. Вместо него на должность начштаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования получил назначение полковник Владимир Куприянюк. Командующим войсками Западного оперативного командования ВС стал полковник Виктор Гулевич.