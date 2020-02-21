2020-02-21T21:45:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе

Президент произвел перестановки кадров в Вооруженных силах
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В пресс-службе президента Беларуси рассказали о новых кадровых назначениях в армии. Фото: БелТА.В пресс-службе президента Беларуси рассказали о новых кадровых назначениях в армии. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 февраля, Александром Лукашенко были осуществлены кадровые перестановки в ВС Беларуси. Об этом сообщила belta.by по информации пресс-службы белорусского лидера. Так президент назначил новые руководящие кадры в Гентштабе и Западном оперативном командовании.

На должность первого зама начальника Генштаба ВС получил назначение Игорь Король, генерал-майор. Ранее Король работал в Генштабе замом начальника по боевому управлению.

Новым начальником управления территориальной обороны, замом начальника Генштаба ВС стал Руслан Косыгин, генерал-майор. Вместо него на должность начштаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования получил назначение полковник Владимир Куприянюк. Командующим войсками Западного оперативного командования ВС стал полковник Виктор Гулевич.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе
В Гомеле на улице поймали эксгибициониста, который оказался священником
Под Шкловом Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации
В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
Выиграли от «Белпочты» смартфон? Не верьте, это мошенники!
«По фальшивым документам брали машину в аренду и исчезали на ней»: в Минске задержали банду «гастролеров»
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться
Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин
Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях
В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!
В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!