Посмотрите, на новые проездные в Минске: темно-синие, с достопримечательностями и миленькими иконками

Дизайн проездных стал более современным, но в ходу будут и старые тоже

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В Минсктрансе рассказали агенству «Минск-Новости» о новых проездных билетах на городской транспорт столицы.

Пластиковые карточки остались прежними: удобно и практично, а вот дизайн их поменялся до неузнаваемости. Если старые карты выглядят очень официально: в цветовой гамме и с логотипом госпредприятия «Минсктранс», то новые проездные (особенно на их фоне) выглядят очень стильно и по-современному.

Что поменялось?

Главный цвет остался синим, но стал темнее. Пиктограммы общественного транспорта остались, но дополнились «путеводителем» – лабиринтами ведущим к стильным иконкам, символизирующим места развлечений, общепита, учебных заведений и т.д.

– У карт обновлен дизайн, но функционал их сохраняется полностью. Поменялся дизайн оборотной стороны карты, – пояснила Наталья Климкович, первый зам директора филиала «Агентство Минсктранс».

Старые выбрасывать?

Если старый проездной исправен, то и менять его не нужно. Проездные с привычным дизайном будут в обороте вместе с новыми проездными. И те, и другие не теряют своей работоспособности и будут приниматься системами оплаты.

Где купить?

Проездные нового образца уже продаются в кассах метрополитена Минска.