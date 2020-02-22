2020-02-22T11:00:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного

Только за январь зарегистрировано четыре случая присасывания иксодовых клещей
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Между тем, в прошлом году первые пострадавшие от клещей были только в феврале, сообщает пресс-служба Минздрава.

В этом году первых пострадавших от укуса клещей наблюдали в Гомельской и Гродненской областях, а также в Минске. Причиной раннего пробуждения этих паукообразных Минздрав называет аномально теплую зиму.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща и последующего заражения клещевыми инфекциями, стоит надевать в лес максимально закрытую одежду.

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