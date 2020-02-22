2020-02-22T12:57:49+03:00
Общество
КП Беларусь

HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»

Специальный эпизод сериала планируют выпустить в мае
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESSФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьера эпизода состоится на сервисе HBO Max – новом стриминговом сервисе знаменитой телевизионной сети, сообщает портал WarnerMedia.

Поклонники сериала в новой серии увидят весь звездный состав «Друзей» – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри.

Каждому из них обещают внушительный гонорар – около 2,5 млн долларов.

В конце прошлого года уже ходили слухи о продолжении сериала, но тогда создатели легендарного ситкома отказались их комментировать.

Американский сериал «Друзья» выходил на экраны целых десять лет: с 1994 по 2004 год. Он заслужил большую любовь зрителей и признание профессионалов – его назвали одним из лучших в истории американского ТВ. Не заставили себя ждать и награды, он был удостоен шести премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Европе зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
Грушевскому скверу в Минске вернут прежние границы
ЧП: На охоте погиб бизнесмен. Предположительно, к этому причастен глава Докшицкого района, идет следствие
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»
В частном доме Шклова взорвался отопительный котел
Минздрав: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного
Жительница Оршанского района нашла в сигаретах вещество похожее на ртуть
Посмотрите, на новые проездные в Минске: темно-синие, с достопримечательностями и миленькими иконками
Лукашенко назначил Короля на руководящую должность в Генштабе
В Гомеле на улице поймали эксгибициониста, который оказался священником
Под Шкловом Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево: водитель в реанимации
В Беларуси ИП и юрлица буду штрафовать за бонусы от продвижения социально значимых товаров
Выиграли от «Белпочты» смартфон? Не верьте, это мошенники!
«По фальшивым документам брали машину в аренду и исчезали на ней»: в Минске задержали банду «гастролеров»
«Белпочта» рассказала, в каком случае за заграничную посылку нужно будет отчитываться
Статистики: Беларусь - страна счастливых мужчин
Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях
В Витебске за гражданское мужество наградили тех, кто помог милиции: это подростки!
В своей квартире нашли мертвой минчанку, ее тело мумифицировалось
Оранжевая суббота 22 февраля: осторожно, будет почти шторм!