HBO анонсировал продолжение популярного сериала «Друзья»

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Премьера эпизода состоится на сервисе HBO Max – новом стриминговом сервисе знаменитой телевизионной сети, сообщает портал WarnerMedia.

Поклонники сериала в новой серии увидят весь звездный состав «Друзей» – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри.

Каждому из них обещают внушительный гонорар – около 2,5 млн долларов.

В конце прошлого года уже ходили слухи о продолжении сериала, но тогда создатели легендарного ситкома отказались их комментировать.

Американский сериал «Друзья» выходил на экраны целых десять лет: с 1994 по 2004 год. Он заслужил большую любовь зрителей и признание профессионалов – его назвали одним из лучших в истории американского ТВ. Не заставили себя ждать и награды, он был удостоен шести премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса».