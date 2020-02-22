Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек

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За последние сутки зафиксировано 109 смертей от нового вируса 2020-ого года. В это же время выписали из больницы 2393 человека. Всего на данный момент общее число зараженных в КНР составило 75 891 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в провинции Хубэй. Именно там находится город Ухань, где в конце декабря разгорелся очаг заболевания коронавирусом.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

Случаи заражения были выявлены и за пределами КНР: сразу в 25 странах мира.