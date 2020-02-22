ЧП: На охоте погиб бизнесмен. Предположительно, к этому причастен глава Докшицкого района, идет следствие

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Погибший был директором крупной строительной компании. Информацию о его смерти подтвердили родственники бизнесмена, сообщает «Наша Ніва».

Данные о смерти бизнесмена получили и официальное подтверждение. О том, что на охоте 21 февраля погиб 37-летний мужчина, сообщает следственный комитет.

На данный момент комитет устанавливает обстоятельства его гибели. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинской.

Пока Следственный комитет устанавливает личность виновника, TUT.by, ссылаясь на собственные источники, называет его предположительную личность – это глава Докшицкого района, с которым бизнесмен в этот день отправился на охоту.

«Наша Нива» связалась с Пинчуком, он от комментариев отказался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 – причинение смерти по неосторожности. Максимальный срок ограничения или лишения свободы по этой статье – три года.