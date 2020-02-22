Грушевскому скверу в Минске вернут прежние границы

Об этом во время прямой линии заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак

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-Грушевский сквер будет возобновлен в предыдущих границах. Участок, затронутый с целью застройки, будет восстановлен. Решение будет принято на предстоящем заседании Мингорисполкома, - цитирует БелТА слова Анатолия Сивака.

Он сказал это во время телефонной линии в ответ на обращение одного из минчан. Житель одного из домов по проспекту Держинского обратил внимание председателя на то, что пока решение о сохранении сквера официально так и не принято, хотя власти заверяют, что его сохранят.

Напомним, местные жители активно защищали сквер, часть которого могла быть утрачена из-за строительства многоэтажного дома. После долгой борьбы дело дошло до чиновников самого высокого уровня. В итоге Александр Лукашенко принял решение о сохранении сквера.