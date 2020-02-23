Лукашенко поздравил белорусских мужчин с Днем защитников Отечества

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Президент Беларуси поздравил военнослужащих, ветеранов и других соотечественников с Днем защитников Отечества, который еще с советского времени отмечается в Беларуси 23 февраля. Лейтмотивом поздравления Александра Лукашенко стала 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, которую будут праздновать в этом году 9 мая.

- Чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг, - цитирует президента его пресс-служба. - Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках.

Также Лукашенко адресовал слова поздравления тем, кто «сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле».

Президент уверен, что хорошим ориентиром и примером настоящего патриотизма для белорусской молодежи является «подвиг ветеранов ВОВ, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений».

Лукашенко пожелал всем военнослужащим профессиональных успехов и мирной службы, а также крепкого здоровья.