2020-02-23T09:52:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

«В условиях отрицательной динамикой курса национальной валюты». Топливо подорожало на 1 копейку

АИ-98-К5-Евро отныне стоит 2 рубля 4 копейки
Павел МИЦКЕВИЧ
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Топливо подорожало на 1 копейкуТопливо подорожало на 1 копейкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Розничные цены на автомобильное топливо с 23 февраля изменяются. Как обычно - не в сторону уменьшения. Уже по традиции, в воскресенье стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях Беларуси подросла на 1 копейку.

Самое дорогое топливо, АИ-98-К5-Евро, отныне стоит 2 рубля 4 копейки. Литр бензина АИ-95-К5-Евро поднялся в цене до 1,82 руб. Столько же теперь стоит дизельное топливо, а литр АИ-92-К5-Евро - на 10 копеек дешевле.

В этот раз в концерне «Белнефтехим» увеличение цен на топливо объяснили «отрицательной динамикой курса национальной валюты». Действительно, доллар существенно вырос и теперь его курс, установленный на бирже, достиг исторического максимума - 2,21 руб.

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