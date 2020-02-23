2020-02-23T11:19:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за сильного ветра в Минске часть остановки упала на пенсионерку

Рухнувшие из-за февральской бури деревья повредили четыре припаркованных автомобиля
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки. Фото: МЧСИз-за сильного ветра в Минске упала часть остановки. Фото: МЧС
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Разыгравшаяся в субботу непогода натворила бед в нескольких районах Беларуси. 22 февраля порывы ветра достигали 18 м/с. И вот, во время такого порыва в Минске вечером в субботу ветер сорвал часть жестяной кровли с остановочного пункта по улице Одинцова в Минске.

- Часть конструкции остановочного навеса упала, из-за чего стоявшая рядом пенсионерка получила черепно-мозговую травму легкой степени. Женщина госпитализирована, - сообщает МЧС Беларуси.

Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки. Фото: МЧС

Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки. Фото: МЧС

Кроме того, спасатели зафиксировали пять случаев падения деревьев в Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области. Рухнувшие из-за февральской бури деревья повредили четыре припаркованных автомобиля. А в Гродно на легковую машину обвалился деревянный забор. Сотрудники МЧС проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

В свою очередь «Белэнерго» зафиксировало нарушение электроснабжения 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Сообщается, что отключения были оперативно устранены. Утром в воскресенье сильные порывы ветра с дождем продолжились - возможно, чрезвычайные ситуации из-за непогоды повторятся.

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