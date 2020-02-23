Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧС

Два человека оказались заблокированными в искореженных авто

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 22 февраля, серьезная авария произошла на трассе М-8 вблизи деревни Стаховка Оршанского района. Молодой водитель решил обогнать попутку, но не смог это сделать - случилось лобовое столкновение.

19-летний за рулем Volkswagen Passat столкнулся с ехавшим по встречке Renault Megane, которым управлял пенсионер. К счастью, все остались живы, но не обошлось без травм: в результате ДТП пострадала 18-летняя пассажир Volkswagen и два пассажира Renault, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧС

Понадобилась помощь спасателей. Два человека, обе - женщины, оказались заблокированными в искореженных авто, добавили в МЧС.

Пострадавших доставили в горбольницу, по факту ДТП проводится проверка.