2020-02-23T13:03:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей

Два человека оказались заблокированными в искореженных авто
Павел МИЦКЕВИЧ
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Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧСТри человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧС
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Вечером в субботу, 22 февраля, серьезная авария произошла на трассе М-8 вблизи деревни Стаховка Оршанского района. Молодой водитель решил обогнать попутку, но не смог это сделать - случилось лобовое столкновение.

19-летний за рулем Volkswagen Passat столкнулся с ехавшим по встречке Renault Megane, которым управлял пенсионер. К счастью, все остались живы, но не обошлось без травм: в результате ДТП пострадала 18-летняя пассажир Volkswagen и два пассажира Renault, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧС

Три человека пострадали в лобовом столкновении под Оршей. Фото: МЧС

Понадобилась помощь спасателей. Два человека, обе - женщины, оказались заблокированными в искореженных авто, добавили в МЧС.

Пострадавших доставили в горбольницу, по факту ДТП проводится проверка.

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