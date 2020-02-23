Штормовое предупреждение: в понедельник в Беларуси ветер до 18 м/с

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Белорусский гидрометцентр прогнозирует днем 24 февраля на большей части территории страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Такой же прогноз на понедельник по Минску.

В связи с опасностью февральской бури МЧС Беларуси напоминает о том, что нужно делать в условиях шквалистого ветра:

- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Спасатели призывают пешеходов обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья и разнообразные сооружения повышенного риска - например, линии электропередач, мосты, эстакады, трубопроводы.

Напомним, шквалистый ветер в Беларуси начался в субботу, упавшие деревья повредили четыре авто, а на пенсионерку в Минске упала часть крыши остановочного пункта >

Ожидается, что ветер утихнет во вторник.