2020-02-23T16:27:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске через месяц закроют 6 станций метро – присоединят новую линию

«Минсктранс» организует компенсационный наземный транспорт
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске через месяц закроют 6 станций метроВ Минске через месяц закроют 6 станций метроФото: Святослав ЗОРКИЙ
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21-22 марта в Минске планируют временно закрыть участок метро от станции «Фрунзенская» до станции «Каменная Горка», чтобы соединить рельсовые пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.

В этот период «Минсктранс» должен будет организовать компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена, сообщает minsknews.by.

- Ветка съездов будет производиться на перегоне от станции «Площадь Франтишка Богушевича» и выйдет между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Технически это весьма сложная задача, - говорит гендиректор предприятия «Минскметрострой» Леонид Стухальский.

Агентство приводит статистику, по которой «Каменная Горка» - это одна из самых загруженных станций метро в Минске. По данным за прошлый год, здесь побывали больше 22 млн пассажиров. А всего услугами столичного метрополитена воспользовались в прошлом году примерно 294 млн пассажиров.

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