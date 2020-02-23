В Минске сломался «Суперджет»: пассажиры улетят в Москву с задержкой в 27 часов!

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Рейс «Минск-Москва» выполняет российская компания «Аэрофлот». По расписанию самолет должен был вылететь из Минска в 14:40. Но по техническим причинам, рейс задерживается. По некоторым данным, у самолета Sukhoi Superjet 100 не могут закрыться створки шасси. Сначала рейс отложили на 21:00, но потом перенесли на 22:40. А вечером стало известно, что рейс переносится на следующий день, на 17:30. Это значит, что пассажиры проведут в аэропорту лишние 27 часов!

Самолет достаточно новый, ему всего 2 года. Sukhoi Superjet разработали в России, в эксплуатации самолет находится с 2011 года. Изначально его планировали продавать во многие страны, однако по факту кроме России самолет эксплуатируют только в Мексике (25 самолетов), в Таиланде (3 самолета) и в Казахстане (1 самолет). Напомним, эту модель самолета преследуют неудачи. В 2012 году во время демонстрационного полета в Индонезии самолет врезался в году – погибли 45 человек. В мае прошлого года была жесткая посадка в Москве, в результате которой самолет загорелся. В страшном пожаре погиб 41 пассажир. Также часто случаются более мелкие поломки.