«В прошлом году - 17,93 руб., в этом - 14,32 руб.» Специалист объяснила на цифрах, как теплая зима отразится на жировках белорусов

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Мы уже писали о том, как теплая зима отразилась на продавцах сноубордов. Теперь о жировках - квитках, которые касаются каждого.

- Что касается типовой двушки 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020-го - 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна, - сравнивает в эфире СТВ замначальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Татьяна Микулич. В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учета тепла или испарители - есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме, тогда платить придется исключительно за свой комфорт.

- Берется вся сумма, что они оплатили по прибору группового учета, берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится эта разница. То есть если человек экономил, а сосед - нет, то сосед получит доплату, вы получите возврат, - говорит Татьяна.