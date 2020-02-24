2020-02-24T09:51:23+03:00
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КП Беларусь

«50 тысяч жителей вынуждены остаться дома». Венецианский фестиваль в Италии отменили из-за коронавируса

В 12 городах провинций Ломбардия и Венето ввели карантин
Настасья КОРСАК
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Фото: DPAФото: DPA
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Ежегодный Венецианский фестиваль, который привыкли считать визитной карточкой, пришлось отменить. Причина - угроза распространения коронавируса. Об отмене сообщает DPA.

По данным на 23 февраля, в Венеции зафиксированы два случая заражения коронавирусом, а во всем северо-восточном регионе Венето пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели 19 человек.

Италия стала первой страной в Европе по количеству случаев заражения коронавирусом. Здесь ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, около 50 тысяч жителей этих населенных пунктов вынуждены остаться дома.

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