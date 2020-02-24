Уже не только в Ухань. Беларусь снова отправляет гуманитарку в Китай

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За последние сутки от короновируса в Китае умерли 150 человек. Для борьбы с коронавирусом гуманитарную помощь в Китай отправляет и Беларусь. Первый самолет с медицинскими масками и лекарствами полетел в Ухань 29 января. В феврале отправили второй самолет с гуманитаркой.

- От Чунцина поступило официальное обращение об оказании помощи. Конечно, мы не могли оставить без поддержки жителей этого региона, - цитирует начальника управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анну Дашкову belta.by.-Настоящие друзья познаются не только в радости, но и в беде. Этот многомиллионный город является побратимом Минской области.

В этот раз Минская область и Белорусский центр туристической и культурной продукции отправили индивидуальные средства защиты, средства для обеззараживания, дезинфекции инструментов и помещений.