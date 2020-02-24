Пьяный водитель пытался дать взятку в 100 долларов сотруднику ГАИ - возбуждено уголовное дело

Водитель хотел «решить вопрос на месте». А когда не получилось, пытался оставить деньги в служебной машине

Изменить размер текста: A A

В Могилевском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Форд». За рулем был 61-летний минчанин. Он был нетрезв.

- Чтобы избежать привлечения к ответственности, мужчина предложил инспекторам «решить вопрос на месте» взяткой в 100 долларов США, - рассказывают подробности в Министерстве внутренних дел.

Решить вопрос не удалось, теперь водителю грозит уголовная ответственность. В милиции говорят, что сотрудник ГАИ несколько раз предупреждал мужчину, что за дачу взятки грозит уголовная ответственность, но его это не остановило. Водитель пытался оставить деньги в служебной машине.