2020-02-24T12:39:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный водитель пытался дать взятку в 100 долларов сотруднику ГАИ - возбуждено уголовное дело

Водитель хотел «решить вопрос на месте». А когда не получилось, пытался оставить деньги в служебной машине
Настасья КОРСАК
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61-летний минчанин хотел дать взятку сотруднику ГАИ61-летний минчанин хотел дать взятку сотруднику ГАИФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Могилевском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Форд». За рулем был 61-летний минчанин. Он был нетрезв.

- Чтобы избежать привлечения к ответственности, мужчина предложил инспекторам «решить вопрос на месте» взяткой в 100 долларов США, - рассказывают подробности в Министерстве внутренних дел.

Решить вопрос не удалось, теперь водителю грозит уголовная ответственность. В милиции говорят, что сотрудник ГАИ несколько раз предупреждал мужчину, что за дачу взятки грозит уголовная ответственность, но его это не остановило. Водитель пытался оставить деньги в служебной машине.

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