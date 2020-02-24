2020-02-24T13:21:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Три человека погибли под колесами поездов за пять часов субботы, 22 февраля

Всего с начала года на железной дороге произошло 12 несчастных случаев
Настасья КОРСАК
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Фото носит иллюстративный характерФото носит иллюстративный характерФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Несколько несчастных случаев произошло вечером в субботу за пять часов. Первый случай - около 17.35 на железнодорожной станции Пуховичи. Поезд Минск - Гомель сбил 59-летнего жителя деревни Насыцк. Через пару часов недалеко от станции Кореневка в Гомельском районе под грузовой тепловоз попал 61-летний житель поселка Кореневка.

Еще через несколько часов на остановке Асино в Дзержинском районе 47-летний минчанин решил перейти пути, когда приближался пассажирский состав Гродно - Гомель. И тоже попал под колеса.

- С начала года на железной дороге Беларуси произошло 12 несчастных случаев, из которых большинство закончилось для пешеходов летальным исходом, - уточняют в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь.

В милиции напоминают, что прогуливаться по железнодорожным путям запрещено Кодексом административных правонарушений. Наказание - штраф в размере до двух базовых величин.

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