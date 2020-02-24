2020-02-24T13:19:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина облил памятник в Старых Дорогах. Ему грозит до трех лет лишения свободы

Несколько дней подозреваемый приходил на кладбище
Настасья КОРСАК
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Мужчина облил памятник в Старых Дорогах. Ему грозит до трех лет лишения свободыМужчина облил памятник в Старых Дорогах. Ему грозит до трех лет лишения свободыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уголовное дело возбуждено за прошлогодние события. Несколько дней, с 12 по 14 ноября, мужчина хулиганил на городском кладбище в Старых Дорогах, пишет belta.by.

- Действуя из низменных побуждений и пренебрегая принципами морали, - дают оценку в прокуратуре Минской области.

Подозреваемый умышленно облил битумным лаком памятник и надгробную плиту. Теперь за надругательство над могилой ему грозит уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы.

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