Мужчина облил памятник в Старых Дорогах. Ему грозит до трех лет лишения свободы Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Несколько дней подозреваемый приходил на кладбище

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Уголовное дело возбуждено за прошлогодние события. Несколько дней, с 12 по 14 ноября, мужчина хулиганил на городском кладбище в Старых Дорогах, пишет belta.by.

- Действуя из низменных побуждений и пренебрегая принципами морали, - дают оценку в прокуратуре Минской области.

Подозреваемый умышленно облил битумным лаком памятник и надгробную плиту. Теперь за надругательство над могилой ему грозит уголовная ответственность - до трех лет лишения свободы.