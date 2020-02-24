2020-02-24T14:43:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге стал Еж Спайки

Его иголки и зубы сравнили с качествами сборной Беларуси и Латвии по хоккею
Владимир КРИУЛИН
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У ЧМ по хоккею появился талисманУ ЧМ по хоккею появился талисманФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На звание главного символа мирового форума, который пройдет в следующем году в Беларуси и Латвии, претендовало более ста работ.

Три поросенка, Хрущ, Супер-картошка Лаки и Енот Гуляка: невероятно смешные талисманы ЧМ по хоккею 2021 года в Минске и Риге

Сначала организаторы объявили народное голосование. В Латвии выбрали Ежа, в Беларуси - Хруща (майского жука) Майса.

Но официального талисмана выбирало звездное жури, в которое входили Дарья Домрачева, Михаил Грабовский, музыкант группы "Би-2" Шура, олимпийская чемпионка Анна Гуськова, главы федераций хоккея Беларуси и Латвии Геннадий Савилов и Айгарс Калвитис, а также многие другие.

В итоге выбрали Ежика Спайки. Хотя по итогам суммирования баллов конкурсной комиссии первое место занял Енот Гуляка (3,75 балла из 5), второе - Еж (3,68). То есть разница совсем небольшая. В пользу Ежа сыграл тот факт, что он популярный персонаж в мифологии Беларуси и Латвии. В итоге первоначальную версию Ежа доработали, добавив динамики, энергичности, взяв на ориентир графическое исполнение Енота Гуляки.

В легенде талисмана отмечается, что ежик - одно из самых распространенных животных в мире. Он умен и смекалист, а скорости его реакции позавидует каждый. Пусть герой невелик, но может пустить в ход не только иголки, но и острые зубки - именно этим славятся сборные Беларуси и Латвии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая.

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