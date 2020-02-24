2020-02-24T14:53:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте осудили водителя, который наехал на 2-летнего ребенка на беговеле

Мужчина признал вину и помогал семье мальчика
Оксана БРОВАЧ
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Жителя Брестского района наказали за ДТП с маленьким ребенком.Жителя Брестского района наказали за ДТП с маленьким ребенком.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Приговор за ДТП, в котором тяжелые травмы получил 2-летний мальчик, вынес суд Брестского района.

Водителя легкового "Пежо" признали виновным по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Его наказали годом исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка в месяц. Кроме того, суд постановил лишить мужчину прав на 5 лет. Приговор в силу не вступил.

Напомним, авария случилась в агрогородке Страдечь под Брестом в октябре 2019-го. Водитель отвлекся на ключи на приборной панели и не заметил на дороге ребенка, который выкатился на беговеле со двора частного дома.

Родители мальчика обратились в суд с ходатайством прекратить уголовное преследование мужчины. Он помогал ребенку и примирился с его семьей. Гособвинение все же посчитало, что оставить водителя без наказания нельзя, потому что он грубо пренебрег правилами дорожного движения, из-за чего пострадал ребенок.

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