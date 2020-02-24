2020-02-24T15:12:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В РНПЦ онкологии и медрадиологии в Боровлянах новый директор

Министр здравоохранения Владимир Караник сказал новому руководителю, что нужно завершить все ремонты в подразделениях
Настасья КОРСАК
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Фото: пресс-служба МинздраваФото: пресс-служба Минздрава
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Сергея Полякова - нового руководителя РНПЦ онкологии и медрадиологии - коллективу представил министр здравоохранения Владимир Караник. Сергей Поляков, доктор медицинских наук, раньше был заведующим лабораторией онкоурологической патологии РНПЦ.

- Владеет техникой выполнения лапароскопических операций в урологии, выполняет все виды нефрэктомий, адреналэктомии, радикальные простатэктомии, резекции почки любой сложности, операции на единственной почке, - характеризуют медика в Минздраве.

РНПЦ онкологии, которое он будет возглавлять, считается ведущим центром такого уровня в республике, но есть здесь и проблемные вопросы.

- В частности, это касается необходимости модернизации и переоснащения радиологической службы, - отметил Владимир Караник. - Центральный операционный блок также достаточно давно был на реконструкции, поэтому требуется обновление парка оборудования. Нужно завершить все ремонты в подразделениях, чтобы обеспечить комфортные условия нахождения и пациентов, и сотрудников. Минздрав видит и понимает эти проблемы и готов оказывать помощь в их решении, - отметил Владимир Караник.

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