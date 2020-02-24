2020-02-24T15:14:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В гомельском гипере парень нырнул в аквариум с рыбами, чтобы достать золотое кольцо

Он решил сделать предложение девушке в гомельском гипере, а та выбросила кольцо в аквариум [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельском гипере парень нырнул в аквариум с рыбами. Фото: УВДВ гомельском гипере парень нырнул в аквариум с рыбами. Фото: УВД
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На днях посетители и продавцы гомельского гипермаркета наблюдали странную картину. На глазах изумленной публики парень в одежде нырнул в большой аквариум с живыми рыбами! Там молодой человек что-то достал со дна, вылез из аквариума и, весь мокрый, ушел из магазина. Люди и рыбы были в шоке.

Охрана не успела задержать хулигана, и администрация гипермаркета обратилась с заявлением в милицию. Но искать парня не пришлось - зная, что его ищут, он сам пришел в милицию и рассказал о произошедшем. Выяснилось, что молодому человеку 23 года, а живет он в деревне в Брагинском районе.

- В тот день парень сделал предложение руки и сердца девушке. Та в ответ выбросила кольцо в аквариум. Парень попросил продавца принести сачок, чтобы достать золотое украшение. Но дожидаться помощи не стал, а залез в воду, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома. - Найдя кольцо, молодой человек вылез и ушел из торгового заведения вместе с девушкой, которая снимала странный поступок на видео.

За мелкое хулиганство парня оштрафовали на две базовые величины (54 рубля). Согласилась ли девушка выйти замуж за парня после такого неординарного поступка - остается загадкой.

Парень залез в аквариум в АЛМИ.Источник: "ВГомеле" городской паблик

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