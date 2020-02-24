Бюджетники, у которых снизилась зарплата, могут позвонить в Госконтроль

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Мы уже писали о том, что зарплаты за январь бюджетникам рассчитывали по-новому. Многие были недовольны тем, что увидели в расчетниках цифры меньше, чем раньше. Тогда отреагировал Комитет госконтроля, в ведомстве сообщили, что вопрос начисления зарплат изучается. Но объясняли ситуацию с зарплатами тем, что у бюджетников нет четкого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за декабрь 2019 года и январь 2020 года.

Сейчас в КГК сообщили, что 25 февраля специалисты проведут прямую линию.

- Жители всех регионов республики могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах снижения зарплаты за январь текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы, - сообщается на сайте КГК. Обещают проанализировать каждое обращение.

Обратиться на прямую телефонную линию можно с 14.00 до 17.00 по номеру 8 (017) 327-20-15.