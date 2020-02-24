«Той, хто якае зашмат, ставіць cам сябе назад». Яндекс превратился в ндексЯ из-за юбилея Бородулина

Сегодня народному поэту исполнилось бы 85 лет

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24 февраля родился Рыгор Бородулин. Сегодня - 85-й день рождения народного поэта Беларуси. В этот день поисковик Яндекс сменил логотип. Вместо привычного Яндекс интернет-пользователи видят ндексЯ. Так обыгрывается строчка из стихотворения поэта «Азбука - вясёлы вулей» - «Той, хто якае зашмат, ставіць сам сябе назад».

Если нажать на логотип, появляются результаты по запросу «Рыгор Бородулин».

Интересно, что такие изменения видят только пользователи из Беларуси. В других странах поисковик остался по-прежнему Яндексом.

А мы предлагаем вам пройти несложный тест, посвященный белорусскому поэту: о котах Дядьки Рыгора, о его внучке и дочке. Или почитать исторические анекдоты из коллекции историка белорусской литературы Сергея Шапрана.