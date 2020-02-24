2020-02-24T16:41:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси хотят массово стерелизовать бродячих котов

Принимали во внимание и переписку Брижит Бардо с Александром Лукашенко
Настасья КОРСАК
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Сейчас вопрос о стерелизации бездомных кошек рассматриваетсяСейчас вопрос о стерелизации бездомных кошек рассматриваетсяФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Представители белорусских министерств и зоозащитники обсуждали вопрос стерелизации бездомных кошек.

- Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их на прежнее место обитания, цитирует начальника управления жилищного хозяйства министерства Андрея Ромашко belta.by.

C бродячими собаками ситуация сложнее.

- Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор, - прокомментировал случаи отлова бездомных животных Ромашко .

Участие в обсуждении принимала и представительница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо - руководитель международных программ помощи бездомным животным Брижит Олуа. Она передала в министерство копии письма Брижит Бардо Александру Лукашенко и его ответ.

- У президента было пожелание, чтобы встреча имела положительный результат. В письме он отметил, что зрелость всего гражданского общества определяется отношением к животным. Мы считаем, что законодательная база Беларуси должна развиваться в этом ключе, - сказала она.

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В Беларуси хотят массово стерелизовать бродячих котов
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