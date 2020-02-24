2020-02-24T17:20:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

21-летний сожитель убил годовалого ребенка, потому что тот плакал. Тело увез в сумке, пока мама была в больнице

Женщине сказал, что ее сын у знакомых
Настасья КОРСАК
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Мужчина бил годовалого ребенка руками и ногамиМужчина бил годовалого ребенка руками и ногамиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве заведомо малолетнего.

В сентябре прошлого года в милицию сообщили, что в частном доме в одной из деревень Мядельского района обнаружено тело годовалого мальчика. Оказалось, что мальчик умер от тяжких телесных повреждений. Задержали подозреваемого - 21-летнего мужчину, с которым жила 20-летняя мать ребенка. В день, когда случилась трагедия, женщина находилась в больнице. Мужчина остался вместе с ребенком. Из-за таго что мальчик плакал, мужчина его избил: бил руками и ногами, по голове и телу. Когда понял, что ребенок умер, решил скрыть преступление и отвез тело в сумке в пустующий дом в Мядельском районе.

Когда мама вернулась из больницы, мужчина сказал, что ее сын у знакомых. А позже сознался.

- Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), - уточняют в следственном комитете. - Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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21-летний сожитель убил годовалого ребенка, потому что тот плакал. Тело увез в сумке, пока мама была в больнице
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