«Пытался получить развод». Полочанин хотел сжечь парикмахерскую, где работает его жена

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Пара из Полоцка решила развестить. Вернее - решил 39-летний супруг. Но чтобы подать заявление на развод, понадобились документы от жены. Мужчина пришел на работу супруги, в парикмахерскую, и устроил там скандал. Не решив вопрос, мужчина ушел домой, выпил там и решил вернуться к разговору. Снова пришел в парикмахерскую, а с собой захватил канистру с бензином.

-Зайдя в помещение, мужчина в грубой форме выгнал из него посетительницу, стал ломать мебель и стеллажи, а также обливать все бензином, - рассказывают подробности в УВД Витебского облисполкома.

На шум выбежала директор парикмахерской и уже вдвоем с женой подозреваемого они пытались прогнать мужчину. Чтобы не смог достать из кармана зажигалку, женщины держали его за руки. Через пару часов мужчину задержала милиция, он гулял по городу.