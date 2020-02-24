Курс валют в Беларуси на 24 февраля: доллар подорожал до 2,2 рубля и снова «пробил потолок»

Доллар увеличивает стоимость во всем мире и делает это уверенно. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Евро на торгах тоже прибавили в цене

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Еще совсем не так давно белорусы с тревогой заметили исторический максимум, достигнутый «зелеными» с 2016 года. И вот последняя неделя зимы открывается новым долларовым рекордом – более 2,22 рубля и «пробитый потолок» ценового максимума. Что происходит?

В понедельник, 24 февраля, валютные торги завершились подорожанием для долларов и европейской валюты, а вот российские рубли немного потеряли в цене. Такую информацию разместили на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как говорилось выше, доллар увеличился в цене до пока предельной отметки. С прибавлением в 0,0126 белрубля стоимость «зеленого» составила 2,2246 рубля.

Евро не отстают от валюты США и тоже набирают к весне вес: плюс 0,018 рубля и итоговые 2,4065 белрубля.

А вот сотня российских рублей потеряла от своей цены 0,0212, и ее актуальная стоимость теперь 3,4189 рубля.

В общем, февраль для валютной корзины стал месяцем «набора»: плюс 2,15 процента с начала месяца.