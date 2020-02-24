В Барановичском районе сельчанин гулял по лесу и наткнулся на три немецкие авиабомбы

Саперы увезли их на полигон и там взорвали [видео]

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ЧП произошло на территории Барановичского района, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома в понедельник, 24 февраля.

Житель деревни Гута решил прогуляться в лесном массиве, но вместо легкого моциона его ожидали разбирательства с правоохранителями. Гуляя по привычному маршруту, сельчанин внезапно наткнулся на боеприпасы – три снаряда. Мужчина сразу же позвонил в милицию.

Сельчанин нашел в лесу немецкие авиабомбы. Фото: МВД.

– Найденные подозрительные предметы из металла оказались авиабомбами времен ВОВ. Как определили специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 74045 – это были немецкие авиабомбы, весившие по 250 килограммов каждая, – уточнили правоохранители.

Опасную находку вывезли на полигон, где взорвали.

В МВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов необходимо сразу же позвонить в милицию и, ни в коем случае, не трогать и не перемещать взрывоопасные предметы.