Лидские пограничники задержали ночью «Ихтиандра» в гидрокостюме и без документов
Инцидент произошел недалеко от госграницы Беларуси с Литвой в ночь на понедельник, 24 февраля. Об этом пресс-служба Государственного пограничного комитета проинформировала на официальном сайте.
Примерно в 04.00 часов сотрудниками пограничного наряда заставы «Дробишуны» совсем недалеко от литовских территории были найдены три коробки с подакцизными товарами. Пограничники вызвали тревожную группу, разбирательство продолжилось.
– Спустя время недалеко от места первой находки нашли еще один «тайник» – опять три коробки с такими же контрабандными товарами. Третьим «сюрпризом» стал обнаруженный пограничниками нарушитель, спрятавшийся в кустах. Мужчина был в гидрокостюме и маскировочном халате, при себе документов у него не было, – пояснили в пресс-службе ГПК.
Пограничники нашли "закладки" контрабандистов: коробки с подакцизными товарами. Фото: ГПК.
Задержанным оказался 40-летний житель Гродненской области. Сельчанин отказался объяснить причины своего нахождения в приграничной зоне и наряд «Ихтиандра», единственное, что он сказал – к контрабанде отношения не имеет.
Против мужчины составили протокол об административном правонарушении. За одно только нахождение в погранзоне без документов его могут оштрафовать на сумму до 50 базовых величин.
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