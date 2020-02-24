2020-02-24T19:49:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В минской электричке неизвестные избили молодого милиционера за замечание

СК ведет разбирательство и разыскивает свидетелей
Надежда БУТОВИЧ
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Милиционера избили в электричке Осиповичи - Минск.Милиционера избили в электричке Осиповичи - Минск.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О криминальном инциденте рассказали в пресс-службе Следственного комитета 24 февраля в официальном аккаунте в Telegram. Нападение на милиционера произошло в электричке, ехавшей из Осиповичей в Минск.

В тот день 21-летний милиционер не был на службе и ехал в столицу. В движущемся электропоезде он обратил внимание на компанию молодежи, парни стояли в тамбуре и курили. Правоохранитель подошел к нарушителям, представился сотрудникам милиции и предъявил служебное удостоверение, сделав замечание о запрете курения в общественном месте.

СК ищет пассажиров-свидетелей нападения на правоохранителя. Фото: СК.

СК ищет пассажиров-свидетелей нападения на правоохранителя. Фото: СК.

– В ответ милиционер услышал оскорбления от молодых людей. Когда электричка остановилась и все вышли из вагона, двое из хулиганов начали избивать служителя закона, ударили несколько раз в лицо, толкнули в спину, – прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас в СК выясняются обстоятельства инцидента, устанавливаются личности подозреваемых, которые сбежали с места драки. Тяжесть телесных повреждений будет установлена после судмедэкспертизы. Также разыскиваются другие пассажиры, которые были свидетелями нападения на милиционера. Возбуждено уголовное дело.

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