2020-02-24T20:23:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

Полиция задержала водителя
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель въехал в топу во время карнавала. Фото: bild.de.Водитель въехал в топу во время карнавала. Фото: bild.de.
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Трагедией закончилось праздничное карнавальное шествие в честь первого дня Масленицы в городе Фолькмарзен, что расположен в федеральной земле Гессен, в Германии. Информацию с места событий передает Bild.

ЧП произошло около 14.30 часов по местному времени. Как сообщили очевидцы, «Мерседес» серебристого цвета на полной скорости врезался в толпу карнавала и проехал не менее 30 метров до остановки, однако и тогда водитель продолжал жать на газ, пытаясь ехать дальше.

По данным полиции пострадали не менее 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. В шествии участвовали в основном пожилые люди и несовершеннолетние. Несколько человек из госпитализированных получили травмы опасные для жизни, среди них есть и дети.

Водителя автомобиля задержали на месте происшествия. Известно, что это 29-летний гражданин Германии, местный житель.

– Мы предполагаем, что это было нападение. Однако пока не понятен мотив преступника, – пояснили правоохранители.

Из-за трагедии во всей федеративной земле отменены карнавальные шествия и увеселительные мероприятия.

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