«Лишение на 2 года и штраф 35 базовых»: ГАИ наказала водителя, который ехал на BMW 229 км/ч

Водителя штрафовали и на 5 лет лишали прав за экстремальное вождение под наркотиками, а он снова взялся за старое. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Погоня со скоростным антирекордом происходила на дорогах столицы в середине января. В тот день сотрудники дорожной милиции заметили и начали преследование автомобиля «БМВ». Скрываясь, водитель развил скорость до 229 километров в час и проигнорировал требования об остановке. Подробности и последствия рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram-канале.

– Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Партизанского района столицы обнаружили и авто в розыске, и водителя. Задержали нарушителя ночью 17 января. Им оказался 31-летний минчанин, который раньше не раз попадался на нарушениях. Несколько лет назад он пытался уйти от ГАИ на «Додж Стелс». Был задержан и выяснилось, что за рулем находился в наркотическом опьянении. Тогда его оштрафовали на 100 базовых и лишили водительских прав на 5 лет, – пояснили в пресс-службе.

Сейчас против злоумышленника составлено несколько административных протоколов. Мужчину на 2 года лишили права садиться за руль и оштрафовали на 35 базовых величин (Прим.: 945 белорусских рублей).