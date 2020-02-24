«Лишение на 2 года и штраф 35 базовых»: ГАИ наказала водителя, который ехал на BMW 229 км/ч
Погоня со скоростным антирекордом происходила на дорогах столицы в середине января. В тот день сотрудники дорожной милиции заметили и начали преследование автомобиля «БМВ». Скрываясь, водитель развил скорость до 229 километров в час и проигнорировал требования об остановке. Подробности и последствия рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram-канале.
– Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Партизанского района столицы обнаружили и авто в розыске, и водителя. Задержали нарушителя ночью 17 января. Им оказался 31-летний минчанин, который раньше не раз попадался на нарушениях. Несколько лет назад он пытался уйти от ГАИ на «Додж Стелс». Был задержан и выяснилось, что за рулем находился в наркотическом опьянении. Тогда его оштрафовали на 100 базовых и лишили водительских прав на 5 лет, – пояснили в пресс-службе.
Сейчас против злоумышленника составлено несколько административных протоколов. Мужчину на 2 года лишили права садиться за руль и оштрафовали на 35 базовых величин (Прим.: 945 белорусских рублей).
Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»