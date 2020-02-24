2020-02-24T21:26:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Кусала колеса машин, забежала на подворье и напала на собаку»: в Дрогичине появилась бешеная лиса

Животное умертвили, но бед она натворила
Надежда БУТОВИЧ
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Лиса забежала в город и искусала собаку на частном подворье. Фото: pixabay.com.Лиса забежала в город и искусала собаку на частном подворье. Фото: pixabay.com.
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ЧП произошло в райцентре на Брестчине в воскресенье, 23 февраля. Об этом belta.by проинформировала со слов Максима Рудого, зама главного ветврача Дрогичинского района.

Днем из лесного массива в городскую окраину забрела бешеная лисица. Животное заметили жители улицы 60 лет БССР. Лиса вела себя странно: металась по сторонам, прыгала на авто и кусала колеса, а когда горожане попытались поймать плутовку, забежала в ближайший двор частного дома, и попробовала затаиться.

– До того, как лису умертвили, прибывшие по вызову сотрудники спецсанслужб, она успела искусать дворовую собаку. Изъятые биоматериалы отправили на экспертизу в облветлабораторию Бреста. Если лиса, действительно, была бешеной, на подворье, где погостила лисица будут проводиться карантинные меры, – проинформировали в ветстанции.

Как сообщается, с людьми животное не контактировало. Все места ее «прогулки» тщательно обследовали и дезинфицировали. Искусанного пса пришлось усыпить.

Также в райветстанции уточнили, что в 2020 году это первый случай появления дикого зверя в населенном пункте. Хотя в январе в регионе бешенство уже фиксировали: охотник подстрелил бешеную лисицу в лесном урочище и был вынужден пройти курс прививок.

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